Chery готовит к премьере новейший кроссовер X-C

Фото: www.sohu.com
Компания Chery обнародовала несколько тизерных изображений кроссовера X-C — первого автомобиля, оформленного в соответствии с новым стилем марки. Как ожидается, китайцы познакомят публику с машиной уже в этом году. А в 2022-м новинка поступит в продажу на домашнем рынке.

Хотя фотографий совсем немного, и они не позволяют рассмотреть экстерьер машины детально, кое-какие выводы о новейшем Chery X-C, а заодно и о новом фирменном дизайне бренда, сделать все же можно. Так, например, мы видим совершенно иную оптику со светодиодными ходовыми огнями и отдельным блоком фар и противотуманок, другой узор радиаторной решетки, необычные для бренда фонари.

Снимков интерьера нет. Остаются загадкой и технические подробности. Наиболее вероятно, что в движение машину будет приводить гибридная силовая установка, в которую входят бензиновый 2-литровый турбомотор и электрический движок на задней оси. Она же положена Tiggo 8 Plus PHEV — кроссоверу, чьи продажи начнутся в Китае в четвертом квартале.

Так это или нет, мы узнаем через несколько месяцев — премьера Chery X-C запланировала на конец текущего года. Предполагается, что китайцы выкатят предсерийную версию модели. А значит они вполне могут ограничиться демонстрацией дизайна, не вдаваясь в технические нюансы.

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21 мая 2021
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