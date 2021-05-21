Chery готовит к премьере новейший кроссовер X-C

Хотя фотографий совсем немного, и они не позволяют рассмотреть экстерьер машины детально, кое-какие выводы о новейшем Chery X-C, а заодно и о новом фирменном дизайне бренда, сделать все же можно. Так, например, мы видим совершенно иную оптику со светодиодными ходовыми огнями и отдельным блоком фар и противотуманок, другой узор радиаторной решетки, необычные для бренда фонари.

Снимков интерьера нет. Остаются загадкой и технические подробности. Наиболее вероятно, что в движение машину будет приводить гибридная силовая установка, в которую входят бензиновый 2-литровый турбомотор и электрический движок на задней оси. Она же положена Tiggo 8 Plus PHEV — кроссоверу, чьи продажи начнутся в Китае в четвертом квартале.

Так это или нет, мы узнаем через несколько месяцев — премьера Chery X-C запланировала на конец текущего года. Предполагается, что китайцы выкатят предсерийную версию модели. А значит они вполне могут ограничиться демонстрацией дизайна, не вдаваясь в технические нюансы.