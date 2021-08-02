В России стартовали продажи «инновационного» кроссовера Geely Atlas Pro

Как уже рассказывал портал «АвтоВзгляд», за среднеразмерный китайский кроссовер нынче просят от 2 119 900 ₽. У фактически единственной комплектации Flagship есть шесть подушек безопасности, двухзонный климат-контроль, электропривод водительского кресла, подогрев всех сидений плюс виртуальные приборы.

Кроме того, из современных «фишек» машине положены продвинутая медиасистема, бесключевой доступ, контурная подсветка салона, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, система автоматического торможения, сервопривод пятой двери и полностью светодиодная оптика.

Желающие получить «полный фарш» могут доплатить 65 000 рублей за огромную «панораму» практически во всю крышу. Есть ли смсыл отдавать такие деньги за «китайца»? Об этом можно узнать, прочитав первый тест-драйв Geely Atlas Pro.