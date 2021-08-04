Hyundai Santa Fe получил внедорожную версию XRT

Так, Hyundai Santa Fe в исполнении XRT можно отличить по видоизмененным бамперам, перелицованной радиаторной решетке, рейлингам, 18-дюймовым колесным дискам особого дизайна, пластиковым накладам на дверях и корпусам боковых зеркал, окрашенным в черный цвет. В салоне — все по-прежнему. Никаких изменений не произошло и «под капотом».

Новая «внедорожная» версия доступна для модификации со 194-сильным атмосферником и восьмиступенчатым «автоматом». Привод при этом может быть как передним, так и полным — разница в цене составляет 1700 долларов. Почему мы говорим о прайсах в американской валюте? Дело в том, что пока Hyundai Santa Fe XRT продается только в США. Шансы, что кроссовер в этом исполнении приедет к нам, крайне невелик.

Напомним, что несколько месяцев назад в России стартовали продажи обновленного Hyundai Santa Fe. Кроссовер освежился внешне, обзавелся массой прежде недоступных опций. Но куда интереснее то, что он «переехал» на другую модульную платформу, получив три новых двигателя. Подробнее об этом и многом другом читайте в тест-драйве портала «АвтоВзгляд».