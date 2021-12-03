Lexus готовится выпустить новый кроссовер RZ

Фото из открытых источников
Lexus разместил в сети видеоролик, в котором показал отдельные части кузова нового кроссовера RZ. Серийная версия новинки должна появиться в первой половине 2022 года. В соответствии с новыми трендами, японский SUV получит электромотор, а привычных топливных версий у него не будет. К счастью или сожалению, решать вам.
Виктор Васильев

Судя по видео и отдельным скетчам, дизайн новинки выполнен в духе концепт-кара LF-Z Electrified, представленного в марте. Машина получила дневные ходовые огни в форме молнии, которые уже стали фирменной чертой многих моделей Lexus, а корму «разрезает» сплошная полоса стоп-сигнала. Похожее решение мы видели на новом Lexus NX.

Уже известно и то, что RZ станет первой моделью бренда построенной на архитектуре e-TNGA. Напомним, эту «тележку» Toyota и Subaru разработали специально для электромобилей.

Значит, RZ будет родственником таких «электричек», как Toyota bZ4X и Subaru Solterra. От них же перейдет и вся техническая «начинка». Однако отдачу силовой установки для RZ могут сделать мощнее 218 лошадей. Именно столько предлагают двухмоторные модификации bZ4X и Solterra.

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3 декабря 2021
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