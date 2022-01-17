Гребет, как проклятый: зимний тест-драйв Toyota RAV4 пятого поколения

Не знаю почему, но для меня — уж простите за сексизм — Toyota RAV4 всегда был чисто женским автомобилем. К примеру: у главы семейства — Land Cruiser, а его благоверная рулит более скромной «Тойотой». Да и что греха таить: первые три поколения кроссовера, в плане дизайна и впрямь были весьма женственны (хотя некоторые знатоки усматривали в них пенсионерскую «тачку»). А вот в четвертом поколении произошла кардинальная смена имиджа, появилась молодежная дерзость, что значительно расширило аудиторию машины.

Для женщин и не только

Нынешнее, пятое поколение имеет много общих черт с предшественником, но стало более выразительным. «Мордашка» получила хищный оскал, и в ней стали прослеживаться фамильные черты нового Prado и Land Cruiser 300. На дверях появились дополнительные косые ребра, что придало облику мускулистости. Мне дизайн нового RAV4 очень понравился, и гештальт касательно того, что это девчачий автомобиль, лично для себя я окончательно закрыл.

Давайте заглянем внутрь. По ощущениям салон стал просторнее, нежели у предыдущего поколения. Оно и понятно, ведь у RAV4 увеличилась колесная база (за основу взята платформа новой Camry), благодаря чему у задних пассажиров появились дополнительные 5 сантиметров между коленками и впереди стоящим креслом.