Aston Martin рассекретил самый мощный кроссовер в мире

На тизере автомобиль изображен в профиль и сильно затемнен. Тем не менее видно, что новая версия DBX получит крупный задний диффузор, а спереди появится новый бампер с большими воздуховодами. Кроме этого, автомобиль станут выделять и новые колесные диски.

Ходят слухи, что кроссовер назовут DBX S, и он станет третьим представителем семейства линейки. Напомним, сейчас можно купить обычный DBX с бензиновым мотором, а также гибридный вариант DBX Straight Six.

Британцы говорят, что их автомобиль станет самым мощным премиальным SUV в мире, при этом отдачу силовой установки держат в секрете. Раз так, то предположим, что DBX S превзойдет по мощности 650-сильный Lamborghini Urus. Кстати, ждать осталось недолго. Премьера модели должна пройти уже 1 февраля.