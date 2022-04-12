Nissan подготовил кроссовер Pathfinder для лютого бездорожья

От обычного кроссовера, новая версия отличается новым пластиковым обвесом, черными элементами декора в салоне, 18-дюймовыми дисками и специальным багажником на крыше, который выдерживает сто килограммов груза. Кроме того, инженеры перенастроили амортизаторы, а дорожный просвет увеличили на 16 мм.

Что касается 3,5-литрового V6, то его форсировали с 284 л. с. до 295 л. с. Именно столько развивает агрегат в американской версии. Двигатель, как прежде, работает с девятиступенчатым «автоматом» и полным приводом. Напомним, что базовые «Пасфайндеры» в США только моноприводные.

Если говорить о начале продаж спецверсии, то в США она намечена на конец лета. В России, вероятно, мы такой автомобиль, увы, не увидим.