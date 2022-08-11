JAC представляет два новых кроссовера для России

Как передает портал Drom, премьера состоится 19 августа, во время концерта, посвященного дню рождения одной из радиостанций. Такой PR-ход неслучаен, потому как 18—19 августа здесь же состоится конференция дилеров JAC.

Как мы писали выше, на обе модели получены ОТТС, но документ двойной, что встречается далеко не часто. Получается, что сертификацию прошли, как машины из Китая, так и версии, которые собирают в Казахстане. Откуда кроссоверы станут завозить к нам, пока неясно.

Что касается непосредственно моделей, то JAC S4 представляет из себя компактный кроссовер, под капотом которого работает 1,6-литровый «атмосферник» в 109 «лошадей». В качестве альтернативы предложат 1,4-литровый наддувный агрегат развивающий 136 л. с.

Старшая модель S6 похвастает единственным двигателем мощностью 174 л. с. Коробки передач у обоих SUV — «механика» и «автомат».

О дате старта продаж в России пока информации нет.