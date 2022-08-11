JAC представляет два новых кроссовера для России

JAC S6. Фото из открытых источников
Сочи становится не только курортной столицей России, но и городом, где представляют автоновинки, которые вскоре увидят наши покупатели. Так, китайская компания JAC покажет в концертом зале «Фестивальный» два кроссовера, на которые уже получены ОТТС — JAC S4 и S6.
Виктор Васильев

Как передает портал Drom, премьера состоится 19 августа, во время концерта, посвященного дню рождения одной из радиостанций. Такой PR-ход неслучаен, потому как 18—19 августа здесь же состоится конференция дилеров JAC.

Как мы писали выше, на обе модели получены ОТТС, но документ двойной, что встречается далеко не часто. Получается, что сертификацию прошли, как машины из Китая, так и версии, которые собирают в Казахстане. Откуда кроссоверы станут завозить к нам, пока неясно.

Что касается непосредственно моделей, то JAC S4 представляет из себя компактный кроссовер, под капотом которого работает 1,6-литровый «атмосферник» в 109 «лошадей». В качестве альтернативы предложат 1,4-литровый наддувный агрегат развивающий 136 л. с.

Старшая модель S6 похвастает единственным двигателем мощностью 174 л. с. Коробки передач у обоих SUV — «механика» и «автомат».

О дате старта продаж в России пока информации нет.

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11 августа 2022
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