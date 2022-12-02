Chery готовит ответ внедорожникам Tank

Компания уже показывала предсерийный вариант Jetour T−1 на автосалоне в Чэнду. Но если судить по фотографиям прототипа, дизайн решили упростить. Например, у автомобиля уже нет бросающихся в глаза буксировочных проушин, а задние двери открываются привычным образом, а не против хода движения. Ожидается, что под капотом новинки окажутся гибридные установки на основе наддувных бензиновых моторов объемом 1,6 и 2 литра. Что касается характеристик, то пока их держат в тайне.

Премьера Jetour T−1 должна состояться в начале следующего года, а потом мы ждем автомобиль в России. Ведь у нас хотят продавать Tank 300, а это для «Джетура» — главный конкурент.