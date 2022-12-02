Названы самые ненадежные кроссоверы и внедорожники 2022 года

Итак, по результатам экспертных оценок антирейтинг возглавил немецкий кроссовер VW Taos 2022 года выпуска. Причем с абсолютно рекордным показателем — 1 балл из 100 возможных! Что у него ломается? Да все! У автовладельцев возникают проблемы с двигателем, топливной системой, трансмиссией и электроникой. На втором месте также расположился еще один представитель компании — Tiguan, получив 3 балла из 100. Проблемы те же — мотор, трансмиссия и электроника. Третью строчку антирейтинга занял Mercedes-Benz GLC 2022 года выпуска: 4 балла из 100 из-за постоянных проблем с трансмиссией, подвеской и электроникой.

Не попал в тройку «призеров» и остался на четвертом месте Volvo XC60 2022 года. На пятом месте расположился электрический кроссовер Ford Mustang Mach-E с проблемами в бортовой электронике и электродвигателе. Kia Sorento 2023 модельного года расположился на шестом месте: проблемы с гибридной силовой установкой. Седьмое место у Buick Encore с ненадежной электрикой и системой охлаждения двигателя. На восьмом и девятом местах комфортно разместились Jeep Cherokee и Nissan Pathfinder: тут вопросы к трансмиссиям и моторам. Эти же недостатки привели на 10 место антирейтинга Hyundai Tucson.