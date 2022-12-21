Кроссовер Kia KX3 теперь и в России

Машина, которая поставляется к нам, выросла по сравнению с индийским «братом» до 4345 мм в длину при колесной базе в 2630. Kia KX3 оснащается бензиновым атмосферником объемом 1,5 литра мощностью 115 л. с., агрегатированным с вариатором, передающим крутящий момент только на передние колеса. И других вариантов не будет.

По информации портала «АвтоВзгляд», модель будет предлагаться только в комплектации Fashion Edition: панорамный люк, система помощи при экстренном торможении, круиз-контроль, адаптивный дальний свет, система контроля давления в шинах и камера заднего вида. Приобрести кроссовер корейского бренда китайской сборки с индийскими корнями можно по цене 2 600 000 рублей.