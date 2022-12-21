Кроссовер Kia KX3 теперь и в России

Фото carscoops.com
Российские дилеры начали продажи нового корейского кроссовера Kia KX3. Автомобиль приехал в страну по схеме параллельного импорта и пока доступен только в одной комплектации. Причем внешне KX3 — практически копия индийского Kia Seltos. Хотя некоторые отличия все же есть. Портал «АвтоВзгляд» рассказывает о цене и комплектации модели.
Егор Васильев

Машина, которая поставляется к нам, выросла по сравнению с индийским «братом» до 4345 мм в длину при колесной базе в 2630. Kia KX3 оснащается бензиновым атмосферником объемом 1,5 литра мощностью 115 л. с., агрегатированным с вариатором, передающим крутящий момент только на передние колеса. И других вариантов не будет.

По информации портала «АвтоВзгляд», модель будет предлагаться только в комплектации Fashion Edition: панорамный люк, система помощи при экстренном торможении, круиз-контроль, адаптивный дальний свет, система контроля давления в шинах и камера заднего вида. Приобрести кроссовер корейского бренда китайской сборки с индийскими корнями можно по цене 2 600 000 рублей.

новинки рынка, автопродажи, авторынок, кризис, новая модель, кроссоверы, санкции
21 декабря 2022
1