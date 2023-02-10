Кроссовер Changan CS95 обновили второй раз

Очередной рестайлинг, уже второй по счету, оказался косметическим и затронул, в основном, внешность автомобиля. У CS95 появился новый передний бампер с характерными крупными «клыками» и новая решетка радиатора. Пластиковые накладки на колесных арках и дверях — не окрашены. Форма головной оптики не изменилась, но в фарах разместили светодиоды ходовых огней, а фонари на корме затемнили. Отметим также новый дизайн колесных дисков.

Что касается технической части, то она не изменилась. Под капотом работает 2-литровый наддувный мотор с отдачей в 233 л. с. в паре с шестиступенчатым «автоматом» производства Aisin. Привод — передний или полный, что для китайских машин несвойственно. Однако схема трансмиссии, как и прежде, кроссоверная, то есть с муфтой подключения задней оси.

Когда Changan CS95 окажется у нас в стране, он станет конкурировать с такими моделями как Hyundai Palisade и Toyota Highlander.