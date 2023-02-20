Новая китайская марка Jetour дебютирует в России с двумя кроссоверами

В Китае Jetour является суббрендом Chery, но в России, как порталу «АвтоВзгляд» ранее сообщили представители «материнской» компании, это будут две совершенно разные, никак не связанные друг с другом марки с отдельными дистрибьюторами. Так же, как с Kaiyi — хоть в КНР она и относится к Chery, в нашей стране эти бренды сами по себе. Но да ладно: куда интереснее другое — что нам предложит Jetour?

По данным «Китайских автомобилей», Jetour уже завершает сертификацию двух кроссоверов — X90 и Dashing (именно так, через i, хотя в КНР он называется Dasheng). С ними новая марка и выйдет на российский рынок. Наверняка потом ее модельная линейка расширится — в нее могут войти, например, «паркетники» X70 и X70 Plus. Но пока это лишь предположение — никаких подтверждений нет.

Что же касается сроков начала продаж, то запуск бренда намечен на март-апрель этого года. По предварительным данным, за городской кроссовер Dashing со 186-сильным мотором дилеры попросят от 2,2 млн. рублей. А вот за более крупный X90 с движком на 254 «лошадок» — уже от 4 млн. При этом и первая, и вторая модель, что любопытно, располагают исключительно передним приводом.

К слову, Jetour Dashing/Dasheng уже продается в России по схеме параллельного импорта. Но торговцы, предлагающие кроссовер «всерую», просят за него намного больше — 3,3 млн. целковых.