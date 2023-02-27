Chery показала салон нового Tiggo 9, который приедет в Россию

Любопытно, что интерьер Chery Tiggo 9 самобытен: он почти не перекликается с внутренним убранством нынешнего флагмана Tiggo 8 Pro Max или салонами «премиальных» Exeed. Единственное заимствованное решение — объединенные мониторы приборной панели и мультимедийной системы. Диагональ каждого экрана — 12,3 дюйма.

Обращают на себя внимание необычный для Chery дизайн воздуховодов, минимальное количество физических клавиш, отсутствие отдельной панели климатической установки — очевидно, ее полностью перенесли в мультимедиа-комплекс. Не каждому такое понравится, однако — тренд.

Напомним, что Chery Tiggo 9 будет продаваться в нескольких исполнениях с пятью, шестью и семью посадочными местами. Новинку оснастят двухлитровым мотором и восьмиступенчатым «автоматом» (хотя ранее сообщалось о семидиапазонном «роботе»). Привод — передний или полный.

В Поднебесной процедура адаптации флагманского SUV под российские условия уже запущена: как только все работы завершатся, китайцы приступят к сертификации новинки. А потом — откроют и продажи. Сроки в представительстве Chery не называют, но говорят, что сделают все возможное, чтобы Tiggo 9 приехал как можно скорее.