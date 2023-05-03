В России открылся прием заказов на кроссовер Chery Tiggo 8 Pro e+

Бензоэлектрический SUV работает за счет 1,5-литрового мотора мощностью 147 сил и двух электродвигателей. Общая отдача силовой установки — 235 л. с. Кстати, в Китае она выдает до 326 л. с.

Трансмиссия DHT способна одновременно контактировать и с ДВС, и с движками на электротяге, предоставляя водителю выбор из девяти режимов работы: одномоторный или двухмоторный, последовательный, параллельный и прямой привод, а также различные алгоритмы рекуперации энергии.

Интересно и то, что минимальный расход топлива «восьмерки» заявлен на уровне 1,3 литра на 100 километров. А без подключения обычного мотора модель способна проехать до 75 километров. Общий же запас хода достигает 1000 километров. На все электрические компоненты дают гарантию 8 лет или 200 000 километров пробега.

Пока потенциальному владельцу можно лишь оставить предварительную заявку, причем, без внесения какого-либо депозита. Заказы на новинку принимают дилеры в 16 городах страны. Что касается цен, то их объявят до конца мая в рамках официального старта продаж.