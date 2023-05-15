Haval Dargo X получит новый мотор и внешность

Как передает портал Autohome.com.cn, серийный выпуск посвежевшего «Дарго» должен стартовать в третьем квартале 2023 года. Самую «навороченную» версию будут комплектовать 2-литровым наддувным мотором, однако его мощность увеличат с нынешних 192 до 238 «лошадей». Судя по отдаче, можно утверждать, что это будет иной силовой агрегат, а не доработка существующего. Пару ему составит девятиступенчатый «робот».

Что касается внешности, то Dargo X «разжился» новой решеткой радиатора, которую визуально объединили с головной оптикой. Появился и обновленный бампер массивного вида с фальш-накладкой под алюминий в нижней части. На корме — новый логотип, а светодиодная полоска фонарей теперь проходит через всю заднюю часть.

Напомним, что Haval Dargo X отличается от обычных своих собратьев наличием блокировки заднего дифференциала и различными режимами работы ездовой электроники. Продажи «злой» версии SUV стартовали в России в феврале — за машину просят от 3 269 000 рублей. Так что можем смело предположить, что рестайлинговый «китаец» к нам тоже приедет.