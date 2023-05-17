В Китае дебютировал новый кроссовер Omoda, который привезут в Россию

«Трешка» сохранила все фирменные черты марки. Это и характерная решетка радиатора, и двухцветный окрас кузова, и узкая светодиодная оптика. В салоне можно видеть 7-дюймовую цифровую панель приборов, центральный сенсорный экран диагональю 10,25 дюйма и интересную сине-бежевую отделку. То есть комплектация должна быть довольно богата.

Официальных технических характеристик производитель еще не опубликовал. Однако если ориентироваться на родственный Tiggo 3x Plus, то получается, что длина SUV равна 4200 мм, ширина — 1760 мм, высота — 1570 мм, а размер колесной базы составляет 2555 мм. Иными словами, «китаец» схож с бывшим российским автохитом — Hyundai Creta. Под капотом — атмосферный 1,5-литровый мотор с отдачей в 116 сил, в пару к которому приписана 5-ступенчатая «механика» или вариатор.

Скорее всего, кроссовер привезут в Россию под названием Omoda C3, и он станет на ступеньку ниже более крупной модели C5. Об этом еще год назад намекали представители российского офиса.