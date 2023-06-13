Toyota показала первые фото непопулярного кроссовера C-HR

По короткому видео можно судить как будет работать задняя оптика. Стоп-сигналы представляют собой три горизонтальных полоски поперек пятой двери. Они и будут зажигаться, когда водитель нажмет тормоз. Для красоты полоски «разрывает» подсвеченное название модели.

Другие подробности пока держат в секрете. Так что какие-то выводы о внешности можно сделать, вспомнив концепт C-HR Prologue, который даже выкатывали на трассу Нюрбургринг. Что касается силовых агрегатов, то под капотом окажутся гибридные установки. Отдача каждой из них также пока неизвестна.

Ожидается, что машину начнут продавать в Европе до конца этого года. А вот до США она не доедет по причине низкого спроса. Кстати, в России паркетник также предлагали, но особой популярностью конкурент Mitsubishi Eclipse Cross не пользовался. Была и отзывная кампания из-за риска потери задних колес. Тогда к дилерам пригласили покупателей 423 машин.

Так что вряд ли новый CH-R привезут к нам даже по параллельному импорту. А вот полноразмерный Grand Highlander и премиальный Lexus TX ждем с нетерпением.