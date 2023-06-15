В Сеть выложили фото нового внедорожника Haval B26

Судя по изображениям, потенциальных покупателей ждет разочарование. Интерьер B26 почти в точности повторяет Haval Dargo второго поколения, ранее известного как Haval H-Dog. Панель приборов диагональю 12,3 дюйма полностью цифровая, над ней виден козырек, защищающий от бликов. А главный монитор просто огромный. Он сразу бросается в глаза. Все это мы видели у «второго» Dargo. При этом у B26 нет блока управления климатом. Видимо регулировать температуру в салоне можно только с центрального дисплея. Единственное заметное отличие в оформлении передних дверных карт. Но это мелочи.

По технической части пока информации мало. Некоторые китайские СМИ пишут, что это будет внедорожник, а некоторые утверждают, что кроссовер, которым заменят неудачную модель Cool Dog. Под капотом может оказаться гибридная силовая установка Hi4 в составе 1,5-литрового бензинового двигателя и двух электромоторов. Ее совокупная отдача — 279 л. с.

Из всего этого делаем вывод, что вряд ли B26 можно ждать в России. Гибриды у нас не ценят, да и «скопированный» салон вызывает массу вопросов. Скорее всего, производитель хочет немного сэкономить на покупателях, а это всегда заканчивается плохо.