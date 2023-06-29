Особую версию Omoda C5 для России переименуют

Ранее предполагалось, что электрический кроссовер назовут Omoda C5 EV, но теперь стало ясно — он получит шильдик E5. У дилеров первые батарейные машины должны появиться в четвертом квартале этого года. Они будут несколько отличаться от авто с традиционными моторами. E5 похвастает несколько иным оформлением передней части. Появится новый бампер и сплошная панель вместо решетки радиатора.

Технические характеристики пока не опубликованы, но в Китае о модели уже кое-что известно. «Ешка» получила один электромотор отдачей 225 сил, а разгон до сотни занимает менее восьми секунд. То есть такой SUV гораздо быстрее бензиновых версий С5. Запас хода при полном заряде аккумулятора составит 450 километров.

Маркетологи выбрали интересное проекты, чтобы привлечь к модели внимание. Бренд станет принимать участие в очистке берегов рек, а также различных мероприятиях по восстановлению популяции рыб в ряде регионов страны.

И это не единственная хорошая новость. Скоро у нас появится новая версия седана S5 с шильдиком GT. Под ее капотом разместят 1,6-литровый наддувный мотор отдачей 150 л. с.