Стартовали российские продажи компактного китайского кроссовера GAC GS3

GAC озвучил цены и комплектации своей новинки для российского рынка — компактного SUV GAC GS3. С его появлением из салонов отечественных дилеров бренда исчезнет более крупный GAC GS5.

Официальная презентация GAC GS3 в России неоднократно откладывалась. Причины представители марки каждый раз называли разные, но в итоге машина появилась у нас с трехмесячным опозданием. По этой причине уже давным давно все заинтересованные российские автолюбители были осведомлены, что машина имеет габариты 4410х1825х1685 мм и колесную базу 2650 мм.

А под капотом стоит 1,5-литровый бензиновый турбированный двигатель мощностью 170 л.с. и 270 Нм. В исключительно переднеприводной трансмиссии трудится 7-ступенчатый «робот» с двойным сцеплением. Разгон 0-100 км/ч по паспорту — 7,5 секунды.

Кроссовер оснащен 7-дюймовым монитором приборной панели. Мультимедийная часть машины управляется через 10,25-дюймовый тачскрин на центральной консоли. Так же в арсенале GS3 присутствуют адаптивный круиз-контроль, системы удержания в полосе, помощи при старте в гору, мониторинга слепых зон, задняя видеокамера и прочие опции. Климат-контроль — двухзонный.

Цена GAC GS3 стартует с отметки 2,29 млн. рублей. С учетом возможных дилерских скидок она может быть снижена на 350 000 рублей. Вторая по порядку комплектация модели стоит 2,399 млн., следующая — 2,449 млн., более дорогая — 2,599 млн. и топовая — 2, 649 млн. «деревянных».