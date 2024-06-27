Geely Monjaro превратили в Renault Grand Koleos

Концерн Renault Group в рамках сотрудничество с китайским концерном Geely выпустил новую модель Grand Koleos, которая являет собой образец бейдж-инжиниринга. По сути, это знакомый россиянам Monjaro, но с иным оформлением кузова.

Премьера автомобиля состоялась на автосалоне в Пусане. Французский кроссовер отличается новыми бамперами, переоформленной решеткой радиатора, особыми по дизайну колесами, а в салоне новации свелись к новому рулю и легким изменениям на центральном тоннеле. При этом улучшены материалы отделки, добавлена роскошная комплектация Esprit Alpine, а в оснащение включена аудиосистема Bose.

Фото производителя.

Новинка доступна в двух версиях. 245-сильный гибридный Renault Grand Koleos E-Tech вооружен 1,5-литровым бензиновым турбомотором, 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач и передним приводом, а под капотом кроссовера стоит 211-сильный 2-литровый бензиновый турбированный движок, агрегатированный с 8-диапазонной автоматической трансмиссией и полным приводом с муфтой BorgWarner.