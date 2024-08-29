Эксперты назвали лучшие семиместные кроссоверы в России

Несмотря на то, что на отечественном авторынке все еще явно прослеживается дефицит по-настоящему больших, читай — семиместных, кроссоверов, заинтересованном в таком автомобиле клиенту выбрать все-таки есть из чего. Хотя, как считают некоторые эксперты, при явной нехватке транспортных средств именно о семи местах, семьи — а такие ТС в первую очередь интересны именно им — вполне могут присмотреться и к 5-и, и к 6-местным вариантам. То есть в целом — есть где разгуляться.

В частности, по мнению экспертов аналитического агентства «Автостат», сегодня, выбирая вместительное авто, в первую очередь стоит присмотреться к Chery Tiggo 8 Pro Max, GAC GS8, Tank 500, Lixiang L9, Eхееd VX, Geely Okavango, Jetour X90, Changan CS95, Haval H9 и Evolute i-SPACE.

И хотя выбор экспертов кажется не совсем объективным, если, например, говорить об «электричках», который не только в долгих путешествиях, но и при перемещениях в городском пространстве может доставить хлопот, благодаря неразвитой инфраструктуре для «зеленых» авто, но в целом все попавшие в этот список машины весьма достойны статуса семейных автомобилей.

Особенно если помнить, что значительную часть авто из из списка вполне реально взять по цене менее 3 млн. рублей, если учесть все выгоды, которые сегодня предлагают их производители.