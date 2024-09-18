Сомнительные перспективы: кроссовер Geely Cityray получил российский ценник

Сразу скажем, что рыночные перспективы Geely Cityray в нашей стране туманны, поскольку этот SUV-С занимает нишу между двумя другими моделями бренда. Возможно, потенциальные покупатели решат либо потратить немного больше и взять более крупный Atlas, либо сэкономить, выбрав Coolray.

Вилку цен на Cityray обозначил руководитель пресс-службы ГК «Expocar» Александр Ковалев в разговоре с аналитическим агентством «Автостат». По мнению эксперта, потенциально интересная новинка для российского рынка будет стоить от 2,9 до 3,2 млн. рублей, так как именно этот интервал разделяет по стоимости Atlas и Coolray.

Главная проблема Cityray — его узкая рыночная ниша, подчеркнул Ковалев. По сути, это «паркетник» на платформе BMA, получивший мотор объемом 1,5 л. Даже такое минимальное описание вызывает четкие ассоциации с Geely Coolray, который всего на 130 мм короче Cityray. В свою очередь, Geely Atlas на 160 мм длиннее.

Ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что Geely Cityray приедет в Россию в ближайшее время. По замыслу китайского производителя, новинка рассчитана на молодую семью. Ее конкурентами станут Chery Tiggo 7 PRO Max и Changan CS55 Plus.