Стали известны характеристики 7-местного кроссовера Soueast S07

Основными преимуществами премиального «паркетника» Soueast S07, который скоро поступит в продажу в нашей стране, производитель считает полный привод, «автомат», турбомотор, 7-местный салон в «базе», широкий набор опций и электроники, которую обычно имеют машины более высокого класса. Представители бренда надеются, что их новинка сможет удовлетворить максимум потребностей российских автолюбителей.

Итак, Soueast S07 «вооружен» 190-сильным турбодвигателем объемом 1,6 л. Крутящий момент — 275 Нм. В качестве трансмиссии может выступать как классический «автомат», так и 7-диапазонный преселектив с парочкой сцеплений. Первая коробка передач дружит с полноприводными версиями, вторая — с модификациями 2WD. Задняя многорычажная подвеска делает автомобиль более управляемым.

Длина «семерки» достигает 4724 мм при колесной базе 2720 мм. Новинка получила объемное багажное отделение, где по формуле 5+2 расположен складной третий ряд сидений. Предусмотрено множество отсеков для хранения вещей.

Кроссовер Soueast S07 делают безопаснее 10 электронных ассистентов. В их числе системы стабилизации, предупреждения о фронтальном столкновении и выезде за пределы полосы, а также мониторинг слепых зон. Кроме того, на борту есть система кругового обзора с функцией прозрачного шасси.

Напомним, недавно Soueast продемонстрировал дизайн своего флагманского SUV-D под названием S09. Китайцы показали в деталях экстерьер и интерьер.