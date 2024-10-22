Компания Jetour объявила цены и комплектации кроссовера Х50

Уже в базовой версии Comfort по цене от 1,99 млн. рублей список оснащения Jetour X50 выглядит довольно внушительным. Изначально под капотом установлен 113-сильный мотор объемом 1,5 л. Максимальная тяга — 138 Нм. В качестве трансмиссии выступает 5-ступенчатая «механика». И сразу на борту есть актуальный для России пакет «теплых опций» — ветровое стекло, боковые зеркала, форсунки омывателя, передние сиденья и руль обогреваются.

Так же здесь имеются фронтальные подушки безопасности, задние парктроники, камера заднего вида, круиз-контроль. В комплект электронных ассистентов входят ABS, ESC, системы помощи при старте на подъеме и предотвращения опрокидывания. Размерность колес — 215/60 R17, в багажнике лежит «докатка».

Панель приборов в салоне — цифровая, диагональ ее дисплея составляет 10,25 дюйма. У мультимедийной установки шесть динамиков, климатическую систему придется настраивать вручную. Двигатель запускается кнопкой, реализована система бесключевого доступа, датчики дождя и света на своих местах. Стеклоподъемники получили электропривод с функцией «Авто».

В следующем исполнении Elite кроссовер Jetour X50 обойдется уже минимум в 2,29 млн. рублей. За эти деньги автомобиль будет «вооружен» 147-сильным 1,5-литровым турбомотором. Крутящий момент — 210 Нм, передачи переключает 6-диапазонный «робот». В этом случае «паркетник» тратит на разгон до «сотни» 11,1 с.

В список оснащения добавляются боковые «эйрбеги», электроприводы складывания боковых зеркал и водительского кресла. Греется не только первый, но и второй ряд сидений. Головная оптика становится светодиодной, в салоне появляются электронный селектор передач и система выборов режима движения.

За Jetour Х50 в топовой комплектации Luxury просят от 2,44 млн. рублей. Ее преимущества — боковые шторки безопасности, люк в крыше, 18-дюймовые колесные диски. Становится больше электронных помощников, в том числе их список пополняется системами мониторинга слепых зон и предупреждения о боковом столкновении при движении задним ходом, будут доступны и камеры кругового обзора.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, когда кроссовер Jetour X50 появится в России.