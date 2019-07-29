LADA «Сталкер» получил богатую комплектацию и подорожал на 200 000 рублей

Цену LADA «Сталкер» в 1 200 000 ₽ производитель объяснил уникальностью автомобиля и ограниченным тиражом. Однако для российской машины созданной на базе LADA 4x4 «прайс» все равно кажется чрезмерным.

Сейчас продажами «Сталкера» занимается лишь один дилер LADA в Тольятти. Машину так же можно заказать и напрямую у производителя. Последний обещает, что скоро расширит географию продаж. Внедорожник можно будет приобрести у дилеров LADA в Москве, Санкт-Петербурге, Челябинске и других городах. Собирать автомобили будет компания «ВИС-Авто» — дочернее предприятие АВТОВАЗа. В настоящее время готово семь машин, одна из которых уже нашла хозяина.