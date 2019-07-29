LADA «Сталкер» получил богатую комплектацию и подорожал на 200 000 рублей

LADA «Сталкер» или Апал-21541 создали в Тольятти на базе LADA 4x4, сертифицировали и получили ОТТС на выпуск ограниченной партии в 150 автомобилей. После начала продаж стали известны новые подробности о модели.
Цену LADA «Сталкер» в 1 200 000 ₽ производитель объяснил уникальностью автомобиля и ограниченным тиражом. Однако для российской машины созданной на базе LADA 4x4 «прайс» все равно кажется чрезмерным.
Сейчас продажами «Сталкера» занимается лишь один дилер LADA в Тольятти. Машину так же можно заказать и напрямую у производителя. Последний обещает, что скоро расширит географию продаж. Внедорожник можно будет приобрести у дилеров LADA в Москве, Санкт-Петербурге, Челябинске и других городах. Собирать автомобили будет компания «ВИС-Авто» — дочернее предприятие АВТОВАЗа. В настоящее время готово семь машин, одна из которых уже нашла хозяина.
Пока существует всего одна комплектация «Сталкера». Назовем ее базовой версией, поскольку на подходе более продвинутый вариант, который будет дороже на 200 000 ₽ — «Сталкер» за 1 400 000 ₽ получит ABS, электростеклоподъемники и отопитель.
А вот кондиционера не будет, поскольку его нельзя установить в штатную переднюю панель. Но инженеры уже решают эту проблему. Не думаем, что желающих выложить кругленькую сумму за автомобиль без кондиционера окажется слишком много.