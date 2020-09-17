Названы цены и дата начала продаж в России нового KIA Sorento

Автомобиль поступит в продажу с двумя двигателями — на выбор — 180-сильным бензиновым атмосферником объемом 2,5 литра, а также турбодизелем о 199 «скакунах». Первый — заимствованный у Hyundai Sonata — сопряжен с шестидиапазонным гидромеханическим «автоматом», второму «прикрутили» мокрую роботизированную коробку с парой сцеплений и восемью скоростями. Привод — передний или полный.
Покупатели смогут выбрать новый KIA Sorento с пяти- и семиместной компоновкой салона. Как уже было сказано, топовая версия кроссовера с дизельным агрегатом обойдется в 3 100 000 рублей. Автомобиль в первоначальной комплектации Comfort выудит из кошелька клиента примерно 2 320 000 рублей.
Напомним, что незначительно подросший в габаритах «Соренто» построен на свежей архитектуре, которая также легла в основу нового KIA K5. Производство модели налажено на заводе «Автотор» в Калининграде.