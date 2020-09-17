Названы цены и дата начала продаж в России нового KIA Sorento

Покупатели смогут выбрать новый KIA Sorento с пяти- и семиместной компоновкой салона. Как уже было сказано, топовая версия кроссовера с дизельным агрегатом обойдется в 3 100 000 рублей. Автомобиль в первоначальной комплектации Comfort выудит из кошелька клиента примерно 2 320 000 рублей.

Напомним, что незначительно подросший в габаритах «Соренто» построен на свежей архитектуре, которая также легла в основу нового KIA K5. Производство модели налажено на заводе «Автотор» в Калининграде.