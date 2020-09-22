Дал покататься другу: в Сети продают разбитый «Тигр»

Фото: auto.ru.
В Подмосковье выставлен на продажу армейский внедорожник «Тигр». Как выяснил портал «АвтоВзгляд», за машину просят 1 500 000 рублей, но при этом «Тигр» требует серьезного ремонта.

Внедорожник 2006 года выпуска за все это время успел накатать только 23 000 километров пробега, при этом обслуживался личным механиком. «Не предусмотрел только одного, дал товарищу покататься, и вот — результат! Машина была перевернута!», — пишет владелец подбитого «Тигра».

Как видно по фотографии, машина легла на правую переднюю стойку кузова. Ремонтировать кузовщину не имеет смысла — автомобиль получил настолько сильные повреждения, что требутся замена кузова.

Правда, это весьма недешевое удовольствие. Если за саму машину просят 1 500 000 рублей, то за новый кузов вдобавок придется доплатить 525 000. И это не считая работ по доставке, окраске и установке. «Больше подобных кузовов не выпускают, так что будьте осторожны и больше не переворачивайтесь», — предупреждает продавец. В любом случае, тот, кто решится на восстановление вездехода, неплохо сэкономит: подержанные «Тигры» стоят 3—4 миллиона рублей минимум.

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22 сентября 2020
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