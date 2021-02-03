У Volkswagen Polo в России появятся новые версии

Фото производителя.
Вот уже четвертый год, как Volkswagen остается партнером Национальной футбольной программы UEFA. Благодаря этому марка имеет право выпускать специальные «футбольные» версии своих машин. Как выяснил портал «АвтоВзгляд», вскоре россиянам как раз предложат Volkswagen Polo Football Edition.

Взяв за основу «среднюю» комплектацию Status, в российском офисе «Фольксвагена» добавили накладки на пороги, а также коврики, украшенные логотипами чемпионата Euro 2020 — он, как известно, состоится летом этого года.

Вдобавок перечень оснащения дополнен передним подлокотником, восьмидюймовым экраном медиасистемы, камерой заднего вида и разъемами для подзарядки гаджетов, что появились на втором ряду. Приятным бонусом идет «набор болельщика», в который включены рюкзак, шарф, грим и… плюшевый мишка. Милота, да и только!

Делать «футбольные» лифтбэки на заводе под Калугой начнут примерно через месяц, чтобы в апреле такие Volkswagen Polo уже разошлись по дилерам. Цены пока не названы, но исходная версия Status сейчас стоит 1 067 000 рублей.

И еще одно событие из жизни марки Volkswagen. В конце прошлого года немецкая марка открыла прием заказов на обновленный Tiguan. После этого прайс-листы уже успели подвергнуться корректировке — в гамме появились комплектации Respect Plus и Status Plus. А теперь, как стало известно порталу «АвтоВзгляд», перечень комплектаций оказался снова подправлен.

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3 февраля 2021
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