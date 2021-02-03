У Volkswagen Polo в России появятся новые версии

Взяв за основу «среднюю» комплектацию Status, в российском офисе «Фольксвагена» добавили накладки на пороги, а также коврики, украшенные логотипами чемпионата Euro 2020 — он, как известно, состоится летом этого года.

Вдобавок перечень оснащения дополнен передним подлокотником, восьмидюймовым экраном медиасистемы, камерой заднего вида и разъемами для подзарядки гаджетов, что появились на втором ряду. Приятным бонусом идет «набор болельщика», в который включены рюкзак, шарф, грим и… плюшевый мишка. Милота, да и только!

Делать «футбольные» лифтбэки на заводе под Калугой начнут примерно через месяц, чтобы в апреле такие Volkswagen Polo уже разошлись по дилерам. Цены пока не названы, но исходная версия Status сейчас стоит 1 067 000 рублей.

И еще одно событие из жизни марки Volkswagen. В конце прошлого года немецкая марка открыла прием заказов на обновленный Tiguan. После этого прайс-листы уже успели подвергнуться корректировке — в гамме появились комплектации Respect Plus и Status Plus. А теперь, как стало известно порталу «АвтоВзгляд», перечень комплектаций оказался снова подправлен.