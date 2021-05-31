Первое знакомство с новым Hyundai Tucson: цены и старт продаж

В соответствии с планами корейцев в России, новый Tucson должен был появиться в апреле, но этого не произошло. Видимо, сказались известные глобальные передряги, которые не дают спокойно работать всей мировой экономике. Однако подготовка к запуску шла полным ходом. В начале мая в базе Росстандарта появился ОТТС на новую модель. А в последний день весны состоялась и официальная премьера кроссовера.
Внешне машина смахивает на концепт Vision T, который показали на автосалоне в Лос-Анджелесе в 2019 году. Tucson получил дневные ходовые огни, интегрированные в решетку радиатора, а ниже расположились блок-фары. Напомню, такое решение впервые применили на Hyundai Santa Fe и, видимо, оно признано удачным во многих странах. Если говорить о задней части, то тут обосновались «зубастые» фонари, которые объединяет светящаяся полоска.
В целом внешность получилась очень смелая и прогрессивная. В дизайне много острых граней. Конечно, это настоящий кошмар жестянщика, зато Hyundai уже никто не упрекнет в том, что они делают серые «обмылки». К чести производителя замечу, что смелый дизайн начался со старшего Santa Fe, с которым портал «АвтоВзгляд» успел познакомиться в поездке на Эльбрус.
Но вернемся к «Туссану». В его основе лежит новая платформа со стойками Мак-Ферсон спереди и многорычажной схемой — сзади. Электроусилитель руля разместили на рулевой рейке, а у полноприводных версий появились режимы движения Mud, Sand и Snow. Что касается размеров, то к нам привезли удлиненную версию «Туссана», длиной 4630 мм, а колесная база оказалась на уровне 2755 мм.
Внутри «Туссан» также полностью переработали. Появилась виртуальная панель приборов диагональю 10,25 дюйма. По центру передней панели разместили сенсорный 10-дюймовый экран, а под ним — клавиши управления трехзонным климатом. Они тоже сенсорные. На центральном тоннеле размещен кнопочный пульт управления трансмиссией. Теперь это — тренд.
В гамме силовых агрегатов значатся три мотора. Базовый 2-литровый бензиновый агрегат развивает 150 л. с. Его предлагают с 6-ступенчатой «механикой» или «автоматом». 2,5-литровый бензиновый агрегат семейства Smartstream выдает 190 л. с. и сочетается с 8-ступенчатым «автоматом», а 2-литровый «дизель» отдачей 186 сил также работает с 8-ступенчатой трансмиссией.
Tucson в базовой версии Classic предлагают с передним приводом, а начиная с версии Family новинку можно купить с системой полного привода HTRAC. Вне зависимости от комплектации доступна функция выбора режимов движения Drive Mode Select, для полноприводных автомобилей она дополнена функцией Multi-Terrain Control.
В списке электронных помощников значатся адаптивный круиз-контроль с возможностью удержанием машины в полосе, система мониторинга слепых зон, а также сервис Hyundai Bluelink, который открывает возможность взаимодействия водителя и автомобиля. Так, с помощью смартфона владелец может запустить мотор, прогреть салон, включить подогрев сидений и лобового стекла.
Базовый «прайс» на «Туссан» в версии Classic стартует от 1 869 000 рублей, а топовая версия с дизельным мотором обойдется в 2 999 000 рублей. Продажи автомобиля начинаются 1 июня. Что касается ходовых качеств, то мы расскажем о них сразу же после премьерного тест-драйва.