Первое знакомство с новым Hyundai Tucson: цены и старт продаж

В соответствии с планами корейцев в России, новый Tucson должен был появиться в апреле, но этого не произошло. Видимо, сказались известные глобальные передряги, которые не дают спокойно работать всей мировой экономике. Однако подготовка к запуску шла полным ходом. В начале мая в базе Росстандарта появился ОТТС на новую модель. А в последний день весны состоялась и официальная премьера кроссовера.

Внешне машина смахивает на концепт Vision T, который показали на автосалоне в Лос-Анджелесе в 2019 году. Tucson получил дневные ходовые огни, интегрированные в решетку радиатора, а ниже расположились блок-фары. Напомню, такое решение впервые применили на Hyundai Santa Fe и, видимо, оно признано удачным во многих странах. Если говорить о задней части, то тут обосновались «зубастые» фонари, которые объединяет светящаяся полоска.