В России начались продажи полноприводных кроссоверов Haval Jolion

В плане техники полноприводный Haval Jolion устроен вот как. Под капотом городского кроссовера упрятан 4-цилиндровый 1,5-литровый турбомотор отдачей 150 л. с., с которым состыкована 7-ступенчатая преселективная коробка. Передняя подвеска исполнена по схеме McPherson, а сзади стоит многорычажка.

Предлагать новинку решено лишь в дорогих версиях: за исполнение Elite дилеры попросят от 1 579 000 рублей, а за Premium — от 1 749 000 «целковых».

Кстати, представители бренда уверены, что на модель Jolion скоро будет приходиться 30% всех продаж. Более того, начав продажи компактного «паркетника», они заявляют, что он сбросит с пьедестала такого многолетнего и безоговорочного лидера сегмента, как Hyundai Creta.

Насколько обоснованы столь нескромные амбиции китайского производителя, выяснил портал «АвтоВзгляд» в ходе первого российского тест-драйва новинки.