Производители снова и снова задирают цены на свои автомобили

Вот самое свежее доказательство, подмеченное нашими коллегами из агентства «Автостат»: за последние пару недель сразу 20 марок, представленных на российском рынке, обновили цены на автомобили.

В «народном» сегменте рынка прайсы пересмотрели все ключевые игроки — Kia, Hyundai, LADA, Renault, Skoda и УАЗ. Их примеру последовали и «китайцы» — Geely, Great Wall, Haval и JAC. А в премиум-сегменте огорчили подорожанием Infiniti, Jeep, Genesis и Mercedes-Benz. А еще массовый рост цен затронул японские марки — Mazda, Nissan, Mitsubishi и Honda.

У Volkswagen доступнее стали «каблучки» Caddy, а также топовые исполнение «Туарега», но Polo и Tiguan прибавили. Что касается Audi, то одна из комплектаций лифтбэка А7 Sportback подешевела, тогда как остальные модели стали дороже.

В этой ситуации совершенно не удивляет тот факт, что родной Минпромторг отказался возобновлять льготные автокредиты. Зачем, если машины и без того продаются отменно? Настолько отменно, что люди покупают авто за любые деньги.