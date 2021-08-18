В Россию приехал обновленный Range Rover Velar

Посвежевшему «Велару» добавили 14 новых цветов кузова и их оттенков. Особенно красиво машина смотрится в коричневом цвете Tourmaline Brown, как на фото.

Кроме этого, для новых премиальных SUV доступна инновационная система очистки воздуха в салоне, которая впервые появилась на новом Jaguar F-Pace, а медиасистемы Pivi и Pivi Pro получили функцию дистанционного обновления софта по беспроводной связи, также их «подружили» с интерфейсами Apple CarPlay и Android Auto.

Наконец, появилась спецверсия Auric Edition, базирующаяся на комплектации R-Dynamic S. Такой автомобиль отличается 20-дюймовыми колесами Gloss Sparkle Silver и золотистым декором на решетке радиатора и воздухозаборниках передних крыльев.

Что касается цен, то их российское представительство марки пока не называет.