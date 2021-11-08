Почему россиянам не продают новые автомобили в автосалонах Белоруссии

Нет, пересечь саму границу можно. Вот только машины гражданам РФ белорусские дилеры не продают. А хотелось бы! У наших соседей купить LADA, Renault или Volkswagen можно безо всяких проблем и даже — по рекомендованным производителем ценам, без дилерских накруток. Разве что, некоторые Kia и Geely нужно заказывать заранее, так как машины поставляются ограниченными партиями.

Как сообщает сайт ABW, продавцов из Белоруссии росийские клиенты атакуют достаточно активно — запросы идут через сайты и соцсети. Однако приобрести машину удастся только через местных родственников или друзей, поскольку автосалонам категорически запрещено продавать технику гражданам Российской Федерации.

А вот обзавестись «бэушкой» — легко и просто! В Белоруссии по цене новой LADA Vesta можно запросто купить четырехлетние Ford Focus, Renault Megane или Peugeot 308, пригнанные из Европы. В итоге, как выяснил портал «АвтоВзгляд», наши сограждане буквально сметают секонд-хенд, выставленный на площадках Минска и других городов.