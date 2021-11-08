Почему россиянам не продают новые автомобили в автосалонах Белоруссии

Фото: ДрайвМоторс.
В России покупатели выметают любые запасы новых автомобилей со складов дилеров. В соседней же Белоруссии ситуация попроще: в шоурумах большинства марок немноголюдно, ажиотажа не наблюдается. Однако, как выяснил портал «АвтоВзгляд», махнуть через границу, чтобы купить свеженький экземпляр там, не получится.
Алексей Кованов

Нет, пересечь саму границу можно. Вот только машины гражданам РФ белорусские дилеры не продают. А хотелось бы! У наших соседей купить LADA, Renault или Volkswagen можно безо всяких проблем и даже — по рекомендованным производителем ценам, без дилерских накруток. Разве что, некоторые Kia и Geely нужно заказывать заранее, так как машины поставляются ограниченными партиями.

Как сообщает сайт ABW, продавцов из Белоруссии росийские клиенты атакуют достаточно активно — запросы идут через сайты и соцсети. Однако приобрести машину удастся только через местных родственников или друзей, поскольку автосалонам категорически запрещено продавать технику гражданам Российской Федерации.

А вот обзавестись «бэушкой» — легко и просто! В Белоруссии по цене новой LADA Vesta можно запросто купить четырехлетние Ford Focus, Renault Megane или Peugeot 308, пригнанные из Европы. В итоге, как выяснил портал «АвтоВзгляд», наши сограждане буквально сметают секонд-хенд, выставленный на площадках Минска и других городов.

автопродажи, авторынок, дилеры
8 ноября 2021
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