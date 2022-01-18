5 самых популярных японских кроссоверов в России в 2021 году

Среди самых востребованных в России полноприводных «японцев» продолжает царить хит всех времен и народов в этом классе легковушек — Toyota RAV4. Он лидирует с большим отрывом от коллег-конкурентов: 38 441 проданная за 2021 год машина. Цены на этот SUV стартуют от 2,17 млн. рублей за переднеприводную модель со 150-сильным атмосферным 2-литровым мотором и вариатором в трансмиссии. В «топе» за RAV4 попросят более 3 млн. рублей. Такой «кросс» оснащен 2,5-литровым 200-сильным бензиновым «атмосферником», 6-ступенчатым «автоматом» и полным приводом.
Почти с двукратным отрывом от лидера, на втором месте по популярности в России стоит Nissan Qashqai — 20 474 проданных единицы. Минимальная рекомендованная цена — 1,7 млн. За эти деньги можно получить переднеприводный вариант на 6-ступенчатой «ручке» с 1,2-литровым бензиновым турбомотором мощностью 115 л. с. В максимальной комплектации Qashqai обойдется в 2,4 млн рублей. Ей полагается 2-литровый 144-сильный бензиновый мотор, вариатор и полный привод.
На третьем месте по популярности в России оказалась Mazda CX-5 с 19 828 раелизованными за год единицами. Кроссовер предлагается у нас с единственным двигателем — бензиновым 2-литровым «атмосферником». В начальной комплектации (передний привод, 6-ступенчатая МКП) он стоит 1,9 млн рублей. Рекомендуемая розничная цена «топа» (полный привод, шестиступенчатый «автомат») составляет 2,9 млн. рублей.
С минимальным отставанием — 19 010 реализованных машин, — за CX-5 следует Nissan X-Trail. За 2 млн. рублей можно стать обладателем этой модели с 2-литровой «бензинкой» мощностью 144 л. с., передним приводом и шестиступенчатой «механикой». А самый дорогой X-Trail с полным приводом, вариатором и 170-сильным 2,5-литровым движком, обойдется в 2,7 млн. рублей.
Завершает список нашего ТОП-5 самых продаваемых в России кроссоверов Mitsubishi Outlander — 17 169 реализованных за год экземпляров. Цены на него стартуют с 2 млн. рублей — за переднеприводный вариант с вариатором и 2-литровым бензиновым двигателем мощностью 146 л. с. А полноприводная версия с мотором производительностью 167 л. с. и тоже с CVT оценивается в 2,8 млн. рублей.