5 самых популярных японских кроссоверов в России в 2021 году

Среди самых востребованных в России полноприводных «японцев» продолжает царить хит всех времен и народов в этом классе легковушек — Toyota RAV4. Он лидирует с большим отрывом от коллег-конкурентов: 38 441 проданная за 2021 год машина. Цены на этот SUV стартуют от 2,17 млн. рублей за переднеприводную модель со 150-сильным атмосферным 2-литровым мотором и вариатором в трансмиссии. В «топе» за RAV4 попросят более 3 млн. рублей. Такой «кросс» оснащен 2,5-литровым 200-сильным бензиновым «атмосферником», 6-ступенчатым «автоматом» и полным приводом.

Почти с двукратным отрывом от лидера, на втором месте по популярности в России стоит Nissan Qashqai — 20 474 проданных единицы. Минимальная рекомендованная цена — 1,7 млн. За эти деньги можно получить переднеприводный вариант на 6-ступенчатой «ручке» с 1,2-литровым бензиновым турбомотором мощностью 115 л. с. В максимальной комплектации Qashqai обойдется в 2,4 млн рублей. Ей полагается 2-литровый 144-сильный бензиновый мотор, вариатор и полный привод.