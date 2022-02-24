Какие модели новых авто дорожают в России медленнее всего

Сегодня, когда цена популярных в России Hyundai Solaris и Kia Rio стартует с отметки 1 119 000 и 1 172 400 рублей соответственно, и даже отечественная LADA Vesta стоит уже минимум 1 117 202 «деревянных», особого внимания заслуживают бренды, удерживающие прайсы на свои авто. Среди них особенно выделяются французская Renault и японская Nissan.

Первая может похвастать не только тем, что ее «бюджетник» Logan стоит гораздо дешевле конкурентов (от 964 000 ₽), но и тем, что кроссоверы Kaptur и Arkana подросли в этом году стоимости менее, чем на один процент. Что касается японцев, то они и вовсе умудрились заморозить прайсы на Qashqai и Х-Trail на предновогоднем уровне 2 058 000 и 2 429 294 ₽ соответственно.

И, как считают эксперты ресурса Банкавто, способность автопроизводителей сдерживать цены по сравнению с конкурентами, на нынешнем этапе является одной из главных задач, чтобы предотвратить уход лояльного клиента к соперникам. Увы, но это получается далеко не у всех…