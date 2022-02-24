Какие модели новых авто дорожают в России медленнее всего

Фото производителя.
На фоне тотального подорожания новых автомобилей, когда даже некогда бюджетные модели переходят из разряда средств передвижения в предметы роскоши, некоторые марки умудряются удерживать более или менее вменяемые цены на свою продукцию. Что дает им, уверены эксперты портала «АвтоВзгляд», весьма значительное преимущество перед конкурентами.
Лика Затворная

Сегодня, когда цена популярных в России Hyundai Solaris и Kia Rio стартует с отметки 1 119 000 и 1 172 400 рублей соответственно, и даже отечественная LADA Vesta стоит уже минимум 1 117 202 «деревянных», особого внимания заслуживают бренды, удерживающие прайсы на свои авто. Среди них особенно выделяются французская Renault и японская Nissan.

Первая может похвастать не только тем, что ее «бюджетник» Logan стоит гораздо дешевле конкурентов (от 964 000 ₽), но и тем, что кроссоверы Kaptur и Arkana подросли в этом году стоимости менее, чем на один процент. Что касается японцев, то они и вовсе умудрились заморозить прайсы на Qashqai и Х-Trail на предновогоднем уровне 2 058 000 и 2 429 294 ₽ соответственно.

И, как считают эксперты ресурса Банкавто, способность автопроизводителей сдерживать цены по сравнению с конкурентами, на нынешнем этапе является одной из главных задач, чтобы предотвратить уход лояльного клиента к соперникам. Увы, но это получается далеко не у всех…

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24 февраля 2022
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