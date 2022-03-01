Рекорд десятилетия: LADA Largus подорожала на 250 000 рублей

Итак, с 1 марта LADA Granta подорожала на 86 000 рублей и теперь стоит минимум 685 000. LADA Vesta разом прибавила 170 000, так что седан теперь стоит минимум 1 033 000, а универсал — 1 125 000. И это — цена дорестайлинговых машин!

Труднее всего пришлось моделям, построенным на платформе Renault-Nissan. К цене LADA XRAY прибавились 183 000, так что хетчбэк теперь стоит минимум 1 010 000. А за LADA Largus готовьтесь отдать 1 077 000, так как ценник увеличился аж на 247 000.

Отдельного разговора заслуживают «Нивы», которые подорожали скромнее всего — видимо, в этих машинах меньше импортных комплектующих. Классическая Нива Legend «потяжелела» на 83 000 (от 777 000), а Нива Travel — на 124 000 «целковых» (от 1 004 000).

Ранее глава Renault Group (включает и АВТОВАЗ) Лука де Мео говорил, что в машинах LADA используется около 20% импортных деталей. Однако, как уверяют источники, с поставками этих комплектующих уже возникли проблемы…

Вообще, мало кто предполагал, что отечественный авторынок так спешно отреагирует на обострившийся украинский конфликт, но это случилось. Подробности — в материале портала «АвтоВзгляд».