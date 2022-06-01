Какие подержанные японские авто считают неубиваемыми сами японцы

Эксперты японского Bestcarweb публикуют список наиболее выгодных для покупки подержанных автомобилей, надежность и технические характеристики которых стоят того, чтобы выложить за них кровно заработанные деньги. Кстати, все машины оказались довольно доступными.

Suzuki Kizashi

На первое место японцы вывели седан Suzuki Kizashi. Кстати, этот автомобиль продавали и в России, так что можно найти экземпляры с левым расположением руля.

Флагман модельного ряда марки выпускали с октября 2009-го по 2015 год, а средняя цена подержанного автомобиля в Японии составляет около миллиона иен, или примерно 520 800 рублей. «Леворульный» экземпляр у нас в стране можно найти за 660 000 рублей. В общем, цены близки.

Из достоинств машины японцы выделяют просторный салон, богатое оснащение, надежный 2,4-литровый мотор мощностью 188 л. с., а также доступность полноприводной версии.

Honda Accord Tourer

Универсал начали выпускать в декабре 2008 года, а седан долго продавался и в России, пользуясь неплохим спросом. Сейчас «вагон» можно купить за 800 000 иен, то есть 420 000 рублей.

Из плюсов машины японцы отмечают 2,4-литровый двигатель, который работает в паре с 5-ступенчатым «автоматом», отличные драйверские характеристики и просторный салон. Многие азиаты считают, что даже подержанные «Аккорды» могли бы стоить гораздо дороже.