Из-за обвала рынка криптовалют подскочили продажи подержанных машин

Крупные держатели криптоактивов понесли большие убытки, а потому начали массово выставлять на продажу свои премиальные автомобили. В результате количество «крутых тачек» на «вторичке» резко выросло.

Так, в США, эксперты авторынка отмечают увеличение числа объявлений о продаже Mercedes-Benz G-класса, а также различных спорткаров. Отдельные экземпляры предлагают с очень небольшими пробегами, а просят за них на треть меньше, чем год назад.

Есть в этом кризисе и плюс — теперь у многих появляется возможность купить престижную машину, которая прежде была не по карману. Наверняка этим воспользуются и российские граждане.