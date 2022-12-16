В России появился нежданный седан Geely Preface

Geely Preface базируется на модульной платформе CMA (Compact Modular Architecture) — совместной разработке китайской компании с Volvo. Длина седана составляет 4785 мм, ширина — 1869 мм, а размер колесной базы равен 2800 мм.

Салон не копирует шведские модели. Тут много своих дизайнерских решений. Например, центральный тоннель сделан двухэтажным, а на передней панели разместился 12,3-дюймовый экран мультимедиа. В списке оснащения — двухзонный климат-контроль, электропривод передних кресел, премиальная «музыка», панорамная крыша и другие опции. Силовой агрегат представлен 2-литровым наддувным мотором серии Drive-E мощностью 190 сил, который спарен с 7-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями.

Цены на седан доходят до 2 780 000 рублей. Причем «прайс» зависит от курсов валют. Похоже, что таким образом российское представительство китайской марки прощупывает рынок, ведь сейчас у нас официально Geely продает только кроссоверы. Китайцы могут быть заинтересованы в том, чтобы отечественные дилеры привозили из Поднебесной авто разных классов самостоятельно. Если покупатели примут модель, тогда можно начинать процесс сертификации для старта официальных продаж. Если, коенчно, не бояться вторичных санкций.