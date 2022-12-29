Немецкий деньгосос: во сколько обойдется содержание Mercedes-AMG E63S

Даже подержанные Mercedes-AMG E63S сейчас продают за 7 000 000 рублей, так что рядовому гражданину придется брать ипотеку или грабить банк. Но не завидуйте богатым людям! «Мерс» заставляет плакать и их. Вот, что рассказывают про обслуживание этого седана в неофициальном сервисе.

Под капотом динамичного «немца» работает 4-литровый бензиновый мотор отдачей 571 или 612 л. с. Ускорение как у космической ракеты, но и затраты сопоставимы. Скажем, плановая замена масла обходится в 22 000 рублей, а с фильтрами «прайс» поднимается до 35 000 целковых. Обновление свечей зажигания — в идеале каждое второе ТО — стоит 25 000 деревянных.

Что касается замены смазки в коробке передач, редукторах и «раздатке», то ее проводят с интервалом в 30 000 километров, а не через 60 000, как у «обычных» машин.