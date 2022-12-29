Немецкий деньгосос: во сколько обойдется содержание Mercedes-AMG E63S

Даже подержанные Mercedes-AMG E63S сейчас продают за 7 000 000 рублей, так что рядовому гражданину придется брать ипотеку или грабить банк. Но не завидуйте богатым людям! «Мерс» заставляет плакать и их. Вот, что рассказывают про обслуживание этого седана в неофициальном сервисе.
Под капотом динамичного «немца» работает 4-литровый бензиновый мотор отдачей 571 или 612 л. с. Ускорение как у космической ракеты, но и затраты сопоставимы. Скажем, плановая замена масла обходится в 22 000 рублей, а с фильтрами «прайс» поднимается до 35 000 целковых. Обновление свечей зажигания — в идеале каждое второе ТО — стоит 25 000 деревянных.
Что касается замены смазки в коробке передач, редукторах и «раздатке», то ее проводят с интервалом в 30 000 километров, а не через 60 000, как у «обычных» машин.
Есть у автомобиля, разумеется, и слабые места. Одно из таковых — катушки зажигания. Заметим, что горят устройства у многих машин, в том числе бюджетных, но не при пробеге же в 40 000 км! Снова берем в руки калькулятор. На этом моторе — 4 катушки (одна запчасть на два цилиндра). Замена каждой разорит на 35 000 рублей.
А если после 50 000 километров пробега вдруг пропала мощность, и зажегся Check Engine, то владельца можно поздравить с заменой топливной рейки. Деталь плюс работа — 90 000 рублей.
Однако настоящей «бомбой» станет ремонт ходовой части. А к нему надо быть готовым, ведь E63S рожден для быстрой езды. Если беспокоит постоянная ошибка по дифференциалу, то проблема может быть в заднем редукторе. Замена его сервопривода стоит 40 000 рублей, а вот покупка нового узла (тут как повезет) разорит на 900 000 «целковых». Конечно же, что-то можно найти б/у, но все равно кардинально ситуация не изменится.
Тормозные диски также запишем в «золотые» расходники. Прайс на передние варьируется от 35 000 до 400 000 ₽: все зависит от производителя и материала изготовления. Задние стоят примерно столько же. Так что если взяли кредит на покупку Mercedes-AMG E63S, то обязательно возьмите еще один — на обслуживание.