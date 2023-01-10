Почему в России перестали дорожать новые машины

Произошло новогоднее чудо: цены на новые авто перестали расти. По крайней мере, на данный момент дилеры не провели традиционную корректировку стоимости в большую сторону. Что происходит? Неужели ситуация в стране и в мире мир стала настолько благоприятной, что автокупцы повернулись к клиентам лицом? Вряд ли. Скорее всего это связано с тем, что у дилеров еще не появились автомобили 2023-го модельного года. Да и спрос по понятным причинам существенно снизился.

И вряд ли эта тенденция изменится в лучшую сторону в ближайшее время. По крайней мере, падение рынка на 60% в прошлом году не позволяет продавцам оптимистично поднимать цены, отпугивая и так немногочисленную аудиторию потенциальных покупателей. Кроме того, в конце прошлого года Президент РФ выразил удивление высокой стоимостью автомобилей в России. И может быть, для того, чтобы не вызывать у главы государства желания обратить на отрасль более пристальное внимание, дилеры пока сдерживают в себе неукротимое желание заработать.

Хотя, по мнению портала «АвтоВзгляд», цены на новые авто все-таки вырастут. Как минимум для того, чтобы компенсировать текущий уровень инфляции. А значит, стоит ожидать их увеличения минимум на 10%. Так что вполне возможно, что сейчас наступил наиболее благоприятный момент 2023 года для приобретения новых колес.