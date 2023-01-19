За четыре «ляма»: в России начались продажи кроссоверов Mitsubishi Airtrek

Mitsubishi Airtrek — результат совместной работы японцев с китайской компанией GAC. В основе — электрокар Aion V (бренд принадлежит «ГАК»), выпускающийся с 2020 года. Однако это не его двойник. У авто иные бамперы и элементы внешнего декора, своя оптика и основательно измененный салон. Здесь новая передняя панель, трехспицевый руль и двухуровневый центральный тоннель. Длина «Аиртрэка» — 4630 мм, а размер колесной базы равен 2830 мм: типичный компактный кроссовер. Такие наши люди любят.

По технической части новинка полностью повторяет китайского «родственника»: электромотор выдает 184 силы, а тяговая батарея обеспечивает дальность хода в 600 км. И как сообщает «Российская газета», цены на машины 2022 года выпуска без пробега доходят до 4 250 000 рублей. И неужели потенциальные клиенты выстраиваются в очередь?