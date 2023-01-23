В России начались продажи доступных хетчбэков Toyota Wigo

Эта пятидверка длиной 3660 мм разработана дочерней компанией Daihatsu и на некоторых рынках ее знают под именем Ayla. Toyota продает в ряде стран Азии эту же модель под названиями Wigo и Agya.

В 2020 году компакт пережил второй по счету рестайлинг. Дизайнеры переработали форму бамперов, установили иные противотуманки, а также более крупные зеркала бокового обзора. В салоне изменили блок управления климатом, увеличили диагональ сенсорного монитора и обновили «софт» мультимедиа.

Под капотом «японки» работает бензиновый мотор объемом 1,2 л мощностью 88 сил в паре с четырехступенчатым «автоматом». В списке опций есть подогрев сидений, кондиционер, литые диски и другое оборудование. Цена на машину, по информации издания «Российская газета», начинается от 1 500 000 рублей, что довольно немного. Однако вряд ли Wigo будет пользоваться повышенным спросом. Наши люди не жалуют компактные модели: их покупают в основном женщины. Так что Wigo может заменить лишь Kia Picanto. А их даже в «жирные» годы продавали не так много.