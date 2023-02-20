В России начался прием заказов на новый Hyundai Custo

Custo базируется на переднеприводной «тележке» Hyundai-Kia KA4, что лежит в основе Kia Carnival. С ним и будет конкурировать «кореец» с китайской родословной. Интересен и тот факт, что модель специально создавали для рынка КНР. Там ее производят на мощностях совместного предприятия Hyundai Motor и BAIC Motor.

Гамма силовых агрегатов включает два бензиновых мотора, объемом 1,5 л (170 л. с.) и 2 л (236 л. с.). Коробка передач — восьмиступенчатый «автомат». В салоне — трехрядная компоновка. В зависимости от комплектации предусмотрено шесть или семь мест. В первом случае покупатель получит «капитанские» кресла второго ряда.

В перечне оснащения есть цифровая панель приборов, сенсорный экран мультимедиа, светодиодные фары, парковочный ассистент и богатая гамма электронных помощников водителя. По информации «Российской газеты», цены доходят до 3 675 000 рублей. Однако точную стоимость назовут только с учетом текущего валютного курса.