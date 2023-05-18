Tank 500 подорожал на миллион рублей после появления в кортеже президента

В кортежах высокопоставленных лиц, которые посетили важное для нашей страны мероприятие, заметили бездорожники Tank 500 с красно-синими мигалками. Эти машины присутствовали в колоннах сопровождения президентов Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и премьер-министра Армении. Как сообщает Telegram-канал Mash, «пятисотый» был даже у президента России Владимира Путина, хотя обычно его сопровождают наши «Аурусы».

По данным паблика, после этого на модель взвинтили цены. По сравнению с прайсом на 8 мая «китаец» прибавил в стоимости 1 000 000 рублей или 20%. Теперь базовую версию Tank 500 предлагают за 6 500 000 целковых.

Топовая модификация оценена в 7 000 000 рублей. В ее список оснащения входят светодиодные фары, интеллектуальный круиз-контроль, обогрев руля и другие блага. При этом срок ожидания поставки «живого» транспортного средства начинается от двух месяцев.