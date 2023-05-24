Конкурент «Пассату»: Dongfeng Shine Max выходит на российский рынок

Модель эта довольно свежая. Она дебютировала на домашнем рынке менее двух лет назад. Там «четырехдверка» продается под названием Aeolus Yixuan Max, но для поставок на экспорт имя поменяли.

В основе Shine Max платформа DSMA (Dongfeng Superior Modular Architecture). Передняя подвеска здесь типа McPherson, сзади — многорычажка. Двигатель расположен поперечно, а привод только передний.

Длина автомобиля — 4797 мм, ширина — 1870 мм, высота — 1475 мм, а размер колесной базы равен 2770 мм. То есть азиат сравним с Volkswagen Passat.

Под капотом работает бензиновый турбодвигатель C15TDR объемом 1,5 литра. Это агрегат с непосредственным впрыском развивает 190 л. с. Трансмиссия — 7-ступенчатый «робот» Getrag 7DCT300 с двумя «мокрыми» сцеплениями.

В оснащении есть шесть подушек безопасности, кожаный салон, вентиляция водительского кресла, климат-контроль, панорамная крыша, светодиодные фары и другие блага. В нашей стране седан станут продавать в единственной комплектации за 2 990 000 рублей.