УАЗ готовится выпустить юбилейную «Буханку»

Информацию об очередной юбилейной комплектации публикует Telegram-канал «Автопоток». Источник пишет, что новая «Буханка» базируется на экспедиционной версии, но отличается окрасом кузова полиуретановым составом Raptor. Напомним, что он шершавый на ощупь и довольно прочный. Такое покрытие трудно поцарапать даже толстыми ветками, потому его любят тюнеры и любители путешествий. Ожидается, что на выбор предложат три цвета: ярко-желтый, ярко-зеленый и черный.

Как и прежде, «Буханку» приводит в движение двигатель ЗМЗ−409 объемом 2,7 литра мощностью 112 л. с. С ним работает 5-ступенчатая «механика». Подключаемый полный привод и понижающая передача все также в строю. Что касается цены, то инсайдеры указывают «прайс» от 1 600 000 рублей.