Названы цены на автомобили Hongqi для России

Так, компания «Авилон» предлагает четырехдверку Hongqi H5 минимум за 4 790 000 рублей (оснащение Standart). Старшая версия Deluxe обойдется в 4 990 000 ₽ В комплектации есть электропривод и вибромассаж передних кресел, девять подушек безопасности, система кругового обзора и другие блага.

Флагманский H9 оценили минимум в 7 490 000 рублей. Заднеприводный автомобиль оснащен двухлитровым бензиновым двигателем с наддувом и электрическим «довеском». Суммарная мощность такой силовой установки — 245 л. с. Напомним, что это конкурент немецкого S-класса, то есть оснащение более чем богато.

Перейдем к кроссоверам. Под капотом полноприводного HS5 работает 2-литровый мотор мощностью 224 силы в паре с 8-ступенчатым «автоматом». Базовая версия Comfortable стоит 4 990 000 рублей. Здесь покупатель найдет шесть подушек безопасности, светодиодные фары, систему автоматического торможения и адаптивный круиз-контроль.

Наконец, за 551-сильный электрический HS9 просят 9 490 000 ₽ Таким образом, 5,2-метровый полноприводник оказался на 600 000 рублей дороже, чем еще одна премиальная «электричка» из КНР — Voyah Free.